İstanbul'da 10 milyon seçmen sandık başında

İstanbullular yaklaşık 90 günün ardından 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AKP’nin “kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 754 sandıkta görev alan sandık başkanlarının kanuna aykırı bir biçimde seçildiği” gerekçesiyle yaptığı itiraz doğrultusunda iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi bu pazar bir kez daha tekrarlanacak.

Kent genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak olan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 21 aday arasından tercihini yapacak. Tekrarlanan seçimlerde, 31 Mart'takinden farklı olarak seçmene tek oy pusulası sunulacak.

AKP, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerin oy pusulası için bir önceki seçimlerdeki sıralama kullanıldı, yarıştan çekilen adaylar çıkarıldı. Adaylar 22 Haziran Türkiye saati ile (TSİ) 18:00'de seçim kampanyalarını sonlandıracak.