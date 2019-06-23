  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

İstanbul'da 10 milyon seçmen sandık başında

»
Kaç vatandaş, nasıl oy kullanacak; valilik hangi güvenlik önlemelerini aldı?
İstanbul'da 10 milyon seçmen sandık başında

İstanbullular yaklaşık 90 günün ardından 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AKP’nin “kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 754 sandıkta görev alan sandık başkanlarının kanuna aykırı bir biçimde seçildiği” gerekçesiyle yaptığı itiraz doğrultusunda iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi bu pazar bir kez daha tekrarlanacak.

Kent genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak olan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 21 aday arasından tercihini yapacak. Tekrarlanan seçimlerde, 31 Mart'takinden farklı olarak seçmene tek oy pusulası sunulacak.

AKP, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerin oy pusulası için bir önceki seçimlerdeki sıralama kullanıldı, yarıştan çekilen adaylar çıkarıldı. Adaylar 22 Haziran Türkiye saati ile (TSİ) 18:00'de seçim kampanyalarını sonlandıracak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçime saatler kala son anket; Aradaki fark 6,7 puan21 Haziran 2019 Cuma 22:23
  • Perinçek: Türk devleti, Öcalan’ı devreye sokarak ABD’nin adayını zayıflatma müdahalesinde bulunuyor21 Haziran 2019 Cuma 17:36
  • Bahçeli: Öcalan HDP'nin istismarına müdahale ediyor21 Haziran 2019 Cuma 16:48
  • Bahçeli’den PKK lideri Öcalan’ın mektubuna destek21 Haziran 2019 Cuma 16:47
  • Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı21 Haziran 2019 Cuma 15:56
  • Son dakika: Seçime saatler kala İBB’de dikkat çeken devir!21 Haziran 2019 Cuma 13:28
  • Son dakika… HDP’den Öcalan mektubu açıklaması: Seçim stratejimizde değişiklik yok21 Haziran 2019 Cuma 13:23
  • Akar: Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyiz21 Haziran 2019 Cuma 13:01
  • Sıra diplomaya geldi: Sabah’a göre İmamoğlu’nun mezuniyeti ‘şaibeli’21 Haziran 2019 Cuma 11:41
  • Demirtaş: Kürtleri aldatılması çok kolay saftirikler gibi görenler...21 Haziran 2019 Cuma 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti