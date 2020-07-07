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İstanbul'da 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı...Rekor 37 kişiydi

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Esenyurtlu minibüsçüler kendi rekorlarını kırdı!
İstanbul'da 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı...Rekor 37 kişiydi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 14 kişi bulunması gereken minibüsten 42 kişi çıktı.

Polis ekipleri, Doğan Araslı Bulvarı’nda bir minibüsü durdurarak yolcu sayısını kontrol etti. Toplamda 14 yolcu bulunması gereken minibüsten 42 yolcu çıktı.

Polis tarafından yolcular araçtan indirilirken, şoföre de Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğinde 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Geçen günlerde yine Esenyurt’ta yapılan bir denetimde bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı. 

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