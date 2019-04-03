İstanbul'da 18 ilçede oylar yeniden sayılıyor, sayılan sandıkalarda İmamoğlu farkı açıyor. İşte sonuçlar

Son bilgilere göre 15 ilçede geçersiz oylar, Silivri, Kartal ve Çatalca'da da oyların tamamı yeniden sayılıyor

Seçimlerden sonraki üçüncü günde de İstanbul’daki resmi olmayan sonuçlara itirazlar ve tartışmalar devam ediyor.

CHP, İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunsa da AA’nın haberine göre İstanbul’un 15 ilçesinde geçersiz oyların sayımı sürüyor. AA'ya göre, Silivri, Kartal ve Çatalca'da da oyların tamamı yeniden sayılıyor. Demirören Haber Ajansı’nın son olarak 14:55’te güncellediği haberine göre ise 7 ilçede geçersiz oyların sayımı yapılıyor. T24’e konuşan CHP’li kaynaklar da 16 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının sürdüğünü ifade etti. CHP’nin elindeki bilgilere göre Çatalca ve Kartal’da ise oyların tamamı yeniden sayılıyor.

AA'nın listesine göre geçersiz oyların yeniden sayıldığı ilçeler Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, yeniden sayım yapılan ilçelerdeki son durum şöyle:

Beykoz (60 sandık)

CHP: +5 oy

AKP +2 oy

Başakşehir (95 sandık)

CHP: +8 oy

AKP +10 oy

Çekmeköy (20 sandık)

CHP: +2 oy

AKP Değişiklik yok

Kartal (28 sandık)

CHP: +13 oy

AKP: -30 oy

Ümraniye (620/1424 sandık)

AKP: +167

CHP: +42

Bağcılar (50 sandık)

Oylarda değişiklik yok

Adalar (Sandıkların tümü yeniden sayıldı)

AKP: +5

Şile (Sandıkların tümü yeniden sayıldı)

CHP: +5

AKP: +2

Bayrampaşa (4/295 sandık)

CHP: +2

AKP: +4

Ne olmuştu?

İstanbul’da dün akşam CHP’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılan yeniden sayım işlemlerinin durdurulmasına karar vermişti. AKP’nin bu karara itirazının ardından Yüksek Seçim Kurulu acil toplanmış ve parti temsilcilerinin de katıldığı toplantı sonunda İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı tedbir kararı kaldırılmıştı.

YSK Başkanı Sadi Güven, çarşamba günü konuya dair yaptığı açıklamada, “İstanbul'da 8 ilçede yapılan itiraz üzerine tekrar sayım kararı alındı. Bazı seçim kurulları da bu kararı uygulamaya başladı. Tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edildi. Tedbir kararıyla sayım işlemi durdurulmuştur. Aldığımız kararları gönderdik, bu yönde karar verilecektir” demişti.