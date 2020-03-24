İstanbul'da 2 aile hekiminde koronavirüsü: Bakanlık bizi gözden mi çıkardı?

Aile hekimleri, sadece İstanbul’da bir gün içerisinde 2 aile hekimine Covid-19 teşhisi konulduğunu belirterek gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle bakanlığa tepki gösterdi.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), basın açıklaması yayımlayarak “Bakanlık bizi gözden mi çıkardı?” diye sordu.

Sağlık emekçilerinin mücadelenin birinci basamağı olduğunu belirten aile hekimleri, “Salgına karşı en ön cephede savaşacağız ama aklın ve bilimin ışığında savaşmak istiyoruz, savaşın ilk günlerinde mantıksız uygulamalar yüzünden; koruyucu ekipmanlar temin edilmediği için, idari önlemler ve düzenlemeler yapılmadığı için mücadele dışında kalmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nda branşlarında çok değerli isimler bulunmasına rağmen, birinci basamak sağlık hizmetlerinin herhangi bir temsilcisinin, herhangi bir aile hekiminin bulunmaması nedeniyle yakın zamanda son derece yanlış kararlar alındığı belirtilen açıklamada, virüsle mücadeleye ilişkin süreçte atılan adımlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

RİSKLİ GRUPLAR EN RİSKLİ KURUMLARA

İlk önce yurtdışından gelen vatandaşlarımızın, pasaportlarıyla başvurması sonucu aile hekimlerinden 14 gün rapor alarak kendilerini evlerinde izole edecekleri ilan edildi. Bu tüm virüs taşıma ihtimali olan vatandaşlarımızın kronik hastalığı olan yaşlılarımızın da en çok gittikleri sağlık kurumlarına başvurması ve salgının en sevdiği ortamın oluşturulması demek idi. Ayrıca bir anda bu taleplerle karşılaşan aile hekimliği çalışanlarının herhangi bir koruyucu ekipmanı bulunmamaktaydı. Yine çalışılan mekanların, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki şartları da enfeksiyon odağı olabilecek hastaları izole etmeye uygun değildi. Verdiğimiz tepkiler sonucu kamu çalışanlarına idari izin hakkı tanındı ama aynı durumdaki özel sektör çalışanları için bir izin düzenlemesi yapılmadığı için rapor talepleri devam etti. Bizlerse bugün bile yanlış algılandığı için sağlık kurumlarına maske yazdırmak, kolonya yazdırmak için başvuran hastalarımıza böyle bir uygulama olmadığını açıklamaya çalıştık. Riskli gruptaki vatandaşlarımızı evde tutmamız gerekirken, en riskli kurumlara sağlık tesislerine başvuru sayısını artırmış olduk.

ALINAN KARARLA YÜZÜNDEN

Aciliyeti olmayan ertelenebilir tüm muayene taleplerinin, okul izlemlerinin, sağlık hizmeti dışı bürokratik talepler olan, Durum Bildirir Sağlık Raporu taleplerinin bu olağanüstü durumda kaldırılması gerekirken hastalar herhangi bir Triaj imkanı bulunmayan, bekleme alanları sınırlı Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirildi. Birinci basamağı ve aile hekimliğini bilmeyen kurullarda alınan kararlar yüzünden, bugün yurtdışı çıkış öyküsü olmayan 2 aile hekimi meslektaşımızın Coronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık. Durum bu şekilde devam eder ve gereken önlemler alınmazsa bu rakamın hızla artacağını hepimiz biliyoruz.

TEK YOL BİRİNCİ BASAMAK

Salgına karşı en ön cephede savaşacağız ama aklın ve bilimin ışığında savaşmak istiyoruz, savaşın ilk günlerinde mantıksız uygulamalar yüzünden; koruyucu ekipmanlar temin edilmediği için, idari önlemler ve düzenlemeler yapılmadığı için mücadele dışında kalmak istemiyoruz.

Salgında hastalar çoğunlukla hastanelerde tedavi edilir ama salgınlar ancak ve ancak Birinci Basamakta kontrol altına alınabilir.

FİZİKİ ŞARTLAR HIZLA DÜZELTİLSİN

Siz elimizi rahatlatın, bizler sadece salgınla mücadeleye odaklanalım, hastalarımızın sağlığı için mücadele edelim.Bu yüzden mücadele stratejisinin oluşturulduğu Coronavirüs Bilim Kuruluna bir Aile Hekimliği akademisyeni hocamızın ve sahada aktif görev alan bir Aile Hekimi meslektaşımızın eklenmesini talep ediyoruz. Sadece sınırlı sayıda verilen tek kullanımlık cerrahi maskeler dışında, özellikli maskelerin, dezenfektan, gözlük, tulum, eldiven gibi basit tıbbi malzemelerin hızlıca temin edilmesini, aile sağlığı merkezlerinde fiziki şartların hızla düzeltilmesini talep ediyoruz. Yine gereksiz yoğunluğa neden olan, ertelenebilir tüm izlem ve uygulamaların ertelenmesini talep ediyoruz. Şartların olağanüstü olduğu durumlarda tüm emeğimizin halkımızın yanında olacağını buradan birkez daha ilan ediyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU