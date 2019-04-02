İstanbul'da 2 yerde itirazlı oylar sayıldı, İmamoğlu farkı artırıyor

Üsküdar 2. Kurul'a yapılan itiraz sonuçlandı.
Yeni sayım sonrası Ekrem İmamoğlu'nun oylarında 150 artış yaşandı.
İstanbul Pendik'te itiraz üzerine yapılan sayım sonucu, İmamoğlu'nun hanesine 115 oy daha kaydedildi.
İstanbul'da oyların yeniden sayımı durduruldu
İstanbul İl Seçim Kurulu ilçelerde itirazlar sonucu yapılmakta olan tüm oy sayımlarını durdurdu
İstanbul İl Seçim Kurulu, AKP'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilen ilçelerdeki yeniden sayım işlemini karar kesinleşmediği gerekçesiyle durdurdu.
AKP'nin İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Bayrampaşa, Şile, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde seçim sonucuna yaptığı itiraz kabul edilmiş, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından konuya ilişkin olarak paylaşılan tutanaklar şöyle:
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