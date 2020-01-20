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İstanbul'da 20 yıla gömülecek yer bulmak mümkün olmayacak

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İstanbul'da 20 yıla gömülecek yer bulmak mümkün olmayacak
İstanbul'da 20 yıla gömülecek yer bulmak mümkün olmayacak

Günde ortalama 220 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç’a göre 20 yıl sonra gömülecek yer bulmak mümkün olmayacak.

Yıllık ortalama 77 bin ölümün yaşandığı İstanbul’da cenazelerin yüzde 30’undan fazlası şehir dışına gönderiliyor.

Kentte her yıl 250 dönüm mezar arazisine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, Milliyet’e mezar yeri sorununu şöyle değerlendirdi: “Bu ihtiyacı hayatını kaybedenlerin doğdukları illerde defnedilmesiyle azaltabiliriz. Belki önümüzdeki 3-5 yıl için sorun teşkil etmeyebilir fakat 20 yıl sonra gerçekten İstanbul’da gömülecek yer bulmak çok mümkün olmayacak. Zor olacak. Buna çözüm oluşturmak gerekir.

Ölenlerin yarısından fazlasının definlerini memleketlerinde yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Şehirlerarası çalışan 70 cenaze aracımız var. İlçe belediyeleriyle işbirliği yaparak bu sayımızı 150’ye çıkarmayı hedefliyoruz. İstanbul’da defini azaltmak şart.”

En çok talep gören yerlerde mezar bedeli 34 bin TL

İstanbul’da mezarlık fiyatları İBB Meclisi’nden çıkan tarifeye göre yapılıyor. En fazla talep Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan, Abdie-i Hürriyet’in de içinde bulunduğu 1’inci bölge mezarlıklara oluyor. Buralarda mezar yeri bulmanın bedeli 34 bin lira.

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