İstanbul'da 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi

İstanbul Esenyurt’ta yapılan bir operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre matbaada üzerinde yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Bu bölümde yapılan aramada 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyonda beş kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.