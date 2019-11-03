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İstanbul’da 44 kişi ‘ıspanak zehirlenmesi’nden hastaneye başvurdu, 19’u tedavi altına alındı

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İstanbul’da 44 kişi ‘ıspanak zehirlenmesi’nden hastaneye başvurdu, 19’u tedavi altına alındı
İstanbul’da 44 kişi ‘ıspanak zehirlenmesi’nden hastaneye başvurdu, 19’u tedavi altına alındı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt’ta ıspanaktan kaynaklanan gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuran 44 kişiden 19’unun tedavi için acil gözlem servislerine alındığını açıkladı.

Açıklamada, başvuruların 1-3 Kasım tarihleri arasında yapıldığı, 25 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

DHA’nın konuya ilişkin öğlen geçtiği haberde, zehirlenme olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürülmüştü.

İl sağlık müdürlüğünün açıklaması şöyle: “Medyada yer alan ‘İstanbul’da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi’ başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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