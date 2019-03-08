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İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne polisten biber gazlı, plastik mermili müdahale!

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Emniyet güçleri, Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan kadınlara biber gazıyla müdahale etti
İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne polisten biber gazlı, plastik mermili müdahale!

2003 yılından beri her sene düzenlenen ve bu 8 Mart’ta da saat 19:30'da Fransız Kültür Merkezi önünde başlaması planlanan “Feminist Gece Yürüyüşü” öncesinde kadınlar İstiklal Caddesi çevresindeki sokaklarda toplandı.Kadınlar, Fransız Kültür Merkezi önünde, "Polis yolu aç, bu sokaklar bizim" sloganları attı. Emniyet güçleri, kadınlara dağılmaları çağrısında bulundu, ardından polis tarafından kalabalığa biber gazı atıldı. Zambak Sokak önünde barikat kuran polis, biber gazı ve yere sıkılan plastik mermilerle yürüyüşe müdahale ederek kadınları üç ayrı gruba böldü.

Bir grup kadını Taksim Meydanı'na doğru sürükleyen polis, diğer grupların da ilerlemesine izin vermedi.

Bir araya gelmek isteyen kadınlarla polis arasında yer yer arbede yaşandı. Polis ara sokaklara dağılan gruplara da müdahalede bulundu.Plastik merminin de kullanıldığı müdahalenin ardından kadınlar Cihangir'deki Sıraselviler caddesinde eylemlerini sürdürdüler. 

Polis Mis Sokak'ta toplanan gruba da biber gazıyla müdahalede bulundu.

Tünel grubundan toplanan ve İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen gruba da polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

İstiklal Caddesi'ne meydan tarafından İş Bankası şubesi sonrasında geçişler birkaç saat önce polis tarafından engellenmiş, Tünel tarafında da Galatasaray Meyanı’nın çevresi kapatılmıştı.

Ayrıca Taksim Meydanı'na çıkan metro çıkışları da kapatılırken, polisin Gezi Parkı tarafına yönlendirme yaptığı belirtildi.

DHA, emniyet yetkililerinin İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceğini ve etkinlik yapmak isteyenlerin caddenin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdiklerini ifade etti.

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