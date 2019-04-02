İstanbul'da AKP ve CHP'den seçim itirazları; işte son durum, sonucu değiştirecek kabul edilen itiraz yok

AKP'nin İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Bayrampaşa ve Şile ilçelerinde seçim sonucuna yaptığı itiraz kabul edildi. 6 ilçedeki geçersiz oylar yeniden sayılacak.

AKP İstanbul İl Başkanlığının seçim sonucuna yaptığı itiraz, Beykoz, Çekmeköy ve Fatih İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildi. Beykoz, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Beykoz'da 5 bin 352, Fatih'te 7 bin 354, Çekmeköy'de 5 bin 684, Şile'de bin 47, Çatalca'da bin 835, Bayrampaşa'da 4 bin 910 geçersiz oy vardı.

Sancaktepe ilçesinde ise CHP, İlçe Seçim Kurulu’na sandıkların tamamının yeniden sayılması için başvuru yapmış, birinci bölgede bulunan sandıkların tamamının yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde ise AKP'nin itirazı reddedilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı: İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin de bazı sandıklardan çıkan sonuçlara itiraz ettiğini, 39 ilçenin 22’sinde maddi hata tespit ettiklerini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Kaftancıoğlu, İstanbul il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespit ettiklerini ve Salı günü 15.00’e kadar itirazda bulunduklarını belirtti. “Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak" dedi. Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

"İstanbul seçmenine oylarını koruyacağımız sözünü vermiştik. Kimsenin hakkının kimseye geçmemesi için elimizden geleni yapacağımızı belirtmiştik. Şu ana kadar bunu fazlası ile başardık ve yapılmak istenen algı operasyonlarına karşı başaracağız.

Bizim İstanbul'da topladığımız 31 bin 124 değil. 31 bin 186 adet ıslak imzalı tutanağın YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda kazanın Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, algı operasyonları oluşturulmaya ve bunun üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor."

Vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinin olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı."

Vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinin olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı."

“Bütün geçersiz oyların yeniden sayılmasının hukuki dayanağı yoktur”

Kaftancıoğlu, sandık kurullarının geçersiz saydığı ve hiçbir siyasi parti temsilcisinin muhalefet şerhi koymadığı zarfların yeniden sayılmasının hukuki olmadığını söyledi:

"İlçe seçim kuruluna geçersiz oyların sayımı ile ilgili dilekçelerin verilmesinin hukuki dayanağı olması lazım. Hukuki dayanağın da sandıkların kapandığı anda geçersiz oylar sayıldığında ıslak imza tutanaklarının altı oluşturulurken, altına geçersiz oylarla ilgili bir şerh düşülmesi lazım ki, geçersiz oyların yeniden sayılması için hukuki bir gerekçe oluşmuş olsun. Bu olmadan seçim günü sandıklar açıldığında biraz önce dediğim gibi bütün siyasi partilerin temsilcisi oradaydı, bir şerh yazılmadan bütün geçersiz oyların sayılması talebi tamamen mesnetsiz ve bir hiçbir hukuki gerekçeye dayandırılmayan bir yaklaşımdır. Eğer, herhangi bir sandıkta geçersiz oyların sayılması ile ilgili not düşüldüyse bunun sayılmasında sıkıntı yok. Ama tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir gerekçesi ve hukuki dayanağı yoktur."

AKP İstanbul: 2675 oyumuz YSK sistemine 'sıfır oy' olarak girilmiş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybettiği İstanbul'da, 39 ilçenin hepsinde sonuçlara itiraz etti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda Büyükşehir Belediye Başkan adayı oylarında 2675 oylarının YSK sistemine "sıfır oy" olarak girildiğini iddia etti.

Barış Yarkadaş: Bu gidişle fark 30 binin üstüne çıkacak

Eski CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, Bağcılar 4. bölgede yapılan itirazlar sonucu oyların yeniden sayıldığını ve CHP'nin oylarının arttığını söyledi. Yarkadaş, "CHP'nin oyları böylece 315 tane daha arttı. Kadıköy'de yapılan yeni sayımda CHP'nin oylarına 454 ekleme daha yapıldı. Bu gidişle fark, 30 binin üstüne çıkacak gibi görünüyor. AKP'nin iddiaları boş" dedi.