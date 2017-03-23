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SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

İstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

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İstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor
İstanbul'da 15 Mart günü gerçekleştirilen 'Kurtkapanı-1' operasyonunun bir benzeri için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı.

İstanbul'da 15 Mart günü gerçekleştirilen 'Kurtkapanı-1' operasyonunun bir benzeri için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. 'Kurtkapanı-2' operasyonu için İstanbul'un hava, kara ve denizden tüm giriş- çıkışları kapatılacak. Operasyona İstanbul Emniyeti'nin tüm birimlerinden 2 bin polis katılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart günü Anadolu yakasında 1000 polisin katılımıyla helikopter destekli 'Kurtkapanı-1' uygulaması gerçekleştirilmişti. İstanbul'un hava, kara ve denizden tüm giriş- çıkışları 14 noktadan tutulmuştu. İstanbul polisi bu operasyonun ikinci ayağı olan 'Kurtkapanı-2' için düğmeye bastı.

 

CNN Türk'ten İsmail Umut Arabacı'nın haberine göre, bugün saat 12:00 - 15:00 arasında Avrupa yakasında helikopter ve polis botları destekli 'Kurtkapanı-2' uygulaması yapılacak. Oparesyonda daha önce olduğu gibi İstanbul'un hava, kara ve denizden tüm giriş- çıkışlar kapatılacak. Tüm ilçelerde uygulama noktaları oluşturulacaktır. Operasyona istanbul Emniyeti'nin tüm birimlerinden 2 bin polis katılacak.

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