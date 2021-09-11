İstanbul’da aşı karşıtları Maltepe ilçesinde gösteri düzenledi

Anadolu Birliği Partisi’nin girişimiyle düzenlenen “Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor” çağrısıyla yapılan gösteri, binlerce kişi katıldı.

Katılımcıların önemli bir kısmının maske takmadığı gözlenen gösteride, “Bilim kurulu değil politbüro”, “Sağlık Bakanlığı aşı pazarlama ofisi değil”, “Türk milleti aşı kobayı yapılamaz” yazılı pankartlar ve Türk bayrakları taşındı. Gösteriye katılanlar, ‘Koca istifa’ sloganları attı.

İstanbul’da aşı karşıtları valiliğin verdiği izinle Maltepe ilçesindeki gösteri alanında bugün protesto gösterisi düzenledi.

Anadolu Birliği Partisi’nin girişimiyle düzenlenen “Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor” çağrısıyla yapılan gösteri, binlerce kişi katıldı.

Katılımcıların önemli bir kısmının maske takmadığı gözlenen gösteride, “Bilim kurulu değil politbüro”, “Sağlık Bakanlığı aşı pazarlama ofisi değil”, “Türk milleti aşı kobayı yapılamaz” yazılı pankartlar ve Türk bayrakları taşındı. Gösteriye katılanlar, ‘Koca istifa’ sloganları attı.

Valiliğin, İçişleri ve sağlık bakanlıklarının ilgili genelge ve rehberlerine uyulması kaydıyla izin vermesine rağmen, aşı karşıtları organizasyonun söz verdiği gibi PCR test sonucu veya aşı kartları olmadan otobüslerle gösteri yerine getirildi.

Gösteri sırasında organizasyon komitesi tarafından alanda maske ve mesafe önlemlerine dikkat edilmesi için sürekli anons yapıldı.

Gösteride farklı kesimlerden gelen gazeteci-yazarlar Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, doktor Bilgehan Bilge, sanatçı Bora Gencer, yazar Sema Maraşlı, avukat Zafer Ege konuşma yaptı.

Maltepe Kaymakamlığı, dün Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge Covid-19 önlemleri kapsamında izin verilmediğini duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından İstanbul Valiliği, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge izin verildiğini açıklamıştı.