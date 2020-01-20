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İstanbul’da avukat alacak-verecek tartışmasında meslektaşını bacağından vurdu

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İstanbul’da avukat alacak-verecek tartışmasında meslektaşını bacağından vurdu
İstanbul’da avukat alacak-verecek tartışmasında meslektaşını bacağından vurdu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde uluslararası hukuk firmasında çalışan iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışmasında, avukatlardan biri diğerini silahla vurarak bacağından yaraladı.

Sultanselim Mahallesi Lalegül Sokak’ta saat 16:00 sıralarında yaşanan olayda, bir iş merkezinin 12’nci katında bulunan hukuk firmasında çalışan Ümit Serkan B. adlı avukat ile firmanın kıdemli ortaklarından avukat Serdar B. arasında alacak-verecek tartışması çıktı.

Tartışma sırasında Ümit Serkan B., tabancayla Serdar B.’ye ateş ederek bacağından yaraladı. Yaralanan avukat firma çalışanları tarafından hastaneye götürüldü.

Saldırgan gözaltına alınırken kullandığı tabancanın ruhsatlı olduğu tespit edildi.

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