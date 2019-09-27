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İstanbul'da banka soygunu

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Avcılar'da bir banka şubesine giren silahlı kişi,yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı.
İstanbul'da banka soygunu

D-100 yan yoldaki bir banka şubesine giren şüpheli, görevlileri silahla tehdit ederek veznedeki parayı istedi.

Yaklaşık 30 bin lirayı aldıktan sonra hızla uzaklaşan şüphelinin yakalanması için bankanın güvenlik görevlisi silahla ateş etti.  İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, banka şubesi ve çevredeki güvelik kamerası görüntülerini inceleyerek olay yerinden yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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