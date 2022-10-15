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İstanbul’da Bartın eylemi: “Dün Soma, Ermenek, bugün Bartın; kaza değil katliam”

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Bartın'da 41 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Kadıköy İskele Meydanı'nda yaptığı eylemde kâr hırsıyla işçilerin güvenliğini sağlamayan patronların ve denetlemeyen devlet organlarının bu katl
İstanbul’da Bartın eylemi: “Dün Soma, Ermenek, bugün Bartın; kaza değil katliam”

Bartın'da 41 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Kadıköy İskele Meydanı'nda yaptığı eylemde kâr hırsıyla işçilerin güvenliğini sağlamayan patronların ve denetlemeyen devlet organlarının bu katliamdan sorumlu olduğunu ifade etti.

Bartın’da 41 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Kadıköy İskele Meydanı’nda toplandı. Kâr hırsıyla işçilerin güvenliğini sağlamayan patronların ve denetlemeyen devlet organlarının bu katliamdan sorumlu olduğunu ifade eden eylemciler, yaşananın da kaza değil bir katliam olduğunu belirtti.

Daha önce yaşanan iş cinayetlerini de hatırlatan İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, yaşamını yitiren işçiler anısına saygı duruşunda bulundu.

Barikatlar yıkıldı

Kadıköy Halkevi’nde buluşan Halkevleri, İskele Meydanı’na sloganlarla yürüyerek geldi. Polis Halkevcilerin önünü kesmeye çalıştıysa da Halkevciler polislerin girişimini boşa düşürüp alana girdi.

 

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