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İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirdi

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İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirdi
29 Kasım’da Girne Dağyolu’nda meydana gelen büyük trafik kazasında ağır yaralanan öğrencilerden biri olan Doğukan Hüryaşar İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirdi

Girne Dağyolu’nda 29 Kasım’da okul servisi ile bir TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen ve ülkede büyük infiale neden olan trafik kazasında ağır yaralanan öğrencilerden Doğukan Hüryaşar, İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirdi.

Biri servis şoförü, ikisi lise öğrencisi olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği, biri servis şoförünün eşi, altısı lise öğrencisi 7 kişinin ağır yaralandığı kazada durumu en ağır olan Doğukan Hüryaşar’ın tedavisi İstanbul’da sürüyor.

Doğukan Hüryaşar’ın ameliyatını, meslek yaşamını Türkiye’de sürdüren ülkemizin tanınmış profesörlerinden Prof. Dr. Ferhat Erişir, meslektaşı Prof. Dr. Nihat Şekercioğlu ile birlikte İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirdi.

KKTC’den giden her hastaya ayrı bir ilgi gösteren Prof. Dr. Erişir ve Prof. Dr. Şekercioğlu, kazada aldığı yaralar nedeniyle boğazında darlık olan Doğukan Hüryaşar’a dört saat süren başarılı bir ameliyat yaptı.

Doğukan’ın boğazındaki sorunun giderildiği ve yakında sağlığına kavuşacağı bildirildi.

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