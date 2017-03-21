İstanbul'da Berlin saldırısıyla bağlantılı 3 gözaltı

İstanbul’da geçen aralık ayında Berlin’de bir Noel panayırına düzenlenen kamyonlu saldırı ile ilişkili olarak üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık'ta Noel panayırına düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğundan şüphe edilen üç kişi gözaltına alındı. Güvenlik makamlarının verdiği bilgilere göre saldırının faili Anis Amri ile bağlantıda olduğu tahmin edilen 3 şüpheli geçen hafta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin Libya kökenli Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Tunuslu Anis Amri, geçen yıl 19 Aralık'ta Berlin'deki Noel panayırına kamyonla girerek 12 kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırıda yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Almanya'dan İtalya'ya kaçan Amri, Milano'da polis tarafından vurularak ölü ele geçirilmişti.