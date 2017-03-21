 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.902
  • Altın 143,477
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8889
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

İstanbul'da Berlin saldırısıyla bağlantılı 3 gözaltı

»
İstanbul'da Berlin saldırısıyla bağlantılı 3 gözaltı
İstanbul’da geçen aralık ayında Berlin’de bir Noel panayırına düzenlenen kamyonlu saldırı ile ilişkili olarak üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık'ta Noel panayırına düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğundan şüphe edilen üç kişi gözaltına alındı.

Güvenlik makamlarının verdiği bilgilere göre saldırının faili Anis Amri ile bağlantıda olduğu tahmin edilen 3 şüpheli geçen hafta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin Libya kökenli Alman vatandaşı olduğu belirtildi.

Tunuslu Anis Amri, geçen yıl 19 Aralık'ta Berlin'deki Noel panayırına kamyonla girerek 12 kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırıda yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Almanya'dan İtalya'ya kaçan Amri, Milano'da polis tarafından vurularak ölü ele geçirilmişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan Merkel'e: Nazi uygulaması yapıyorsun20 Mart 2017 Pazartesi 09:03
  • Anket, 'Evet'in yüzde 50'yi geçemediğini söylüyor20 Mart 2017 Pazartesi 08:23
  • Gabriel: Türkiye'nin AB üyeliği gerçekçi değil19 Mart 2017 Pazar 14:04
  • Uyuşturucu ile mücadele için 'WhatsApp ihbar hattı'18 Mart 2017 Cumartesi 12:52
  • Darbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi18 Mart 2017 Cumartesi 10:47
  • Çanakkale Zaferi hakkında bilmeniz gereken 7 gerçek18 Mart 2017 Cumartesi 10:34
  • Çavuşoğlu: Çözüm istiyorlarsa bu tür rüyalardan vazgeçecekler18 Mart 2017 Cumartesi 10:21
  • Ankara-Sofya hattında seçim gerginliği18 Mart 2017 Cumartesi 09:02
  • AP Başkanı Tajani: Referandum sonrası Türkiye'nin makulleşmesini umuyorum18 Mart 2017 Cumartesi 08:50
  • 202 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi18 Mart 2017 Cumartesi 08:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti