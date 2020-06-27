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İstanbul’da bir binada patlama meydana geldi

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İstanbul’da bir binada patlama meydana geldi
İstanbul’da bir binada patlama meydana geldi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir binada patlama meydana geldi.

İstanbul Bahçelievler’de bir binada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.

Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.

İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi’nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

İtfaiye, İGDAŞ ve elektrik işleri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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