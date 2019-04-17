İstanbul'da bir oylama daha: Mangala 'evet' kararı çıktı

İstanbul’un Esenler ilçesindeki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin oylamada 2 bin 446 kişi “evet”, bin 205 kişi “hayır” oyu kullandı.

16 Ararlık 2018’de resmi açılışı yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin halk oylamasına gidildi.

15 Temmuz Millet Bahçesi’ne gelen ziyaretçiler, parkın girişine konulan sandıkta, geçen cumartesi gününden bu yana oylarını kullandı. Bugün sona eren oylamaya, 3 bin 651 kişi katıldı. Oylama sonucunda, 2 bin 446 kişi “evet”, bin 205 kişi “hayır” oyu verdi.

‘MANGALLAR YAKILDIKÇA ŞİKAYETLER GELMEYE BAŞLADI’

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler’deki millet bahçesinin İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

“Millet bahçesi, sadece Esenler’e hizmet vermesinin ötesinde özellikle bu civardaki bütün ilçelere hizmet veren bir millet bahçesi” diyen Göksu, “Bahçenin içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk” şeklinde konuştu.

Mangal dumanı nedeniyle şikayetler olduğunu aktaran Göksu, “Mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evlerden ve parkın içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. ‘Biz duman kokusu altında millet bahçesinde piknik yapmak istemiyoruz’ diyenler oldu. Bunun üzerine ‘Biz kendimiz karar vermeyelim, bunun nihai kullanıcıları karar versin.’ diyerek, bir çalışmaya girdik. Geçtiğimiz hafta buraya sandıkları koyduk” dedi.