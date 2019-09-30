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İstanbul'da bugün depremde hasar gören 29 okul tatil

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İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar ya da az hasar gördüğü tespit edilen 29 okulda eğitime bir günlük ara verildi.
İstanbul'da bugün depremde hasar gören 29 okul tatil

İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar ya da az hasar gördüğü tespit edilen 29 okulda eğitime bir günlük ara verildi.

Depremin ardından tamamlanan Ön Hasar Tespit çalışmalarında 85 okulun hasarsız, 20 okulun az hasarlı ve dokuz okulun da ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

İstanbul Valiliği, az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulun yıkılıp yeniden yapılması ve güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da 767 binada 12 bin 147 bağımsız bölümün incelemesini tamamladı

Bu çalışmaya göre de, 9 bin 359 hasarsız, 1895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edildi.

Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlendi.

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