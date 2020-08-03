  • BIST 1.127
  • Altın 442,373
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

İstanbul'da Çaldığı otomobili 25 bin lira karşılığında sahibine geri veren hırsız yakalandı

» »
İstanbul Sultanbeyli’de yaşanan olayın failinin hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu da anlaşıldı
İstanbul'da Çaldığı otomobili 25 bin lira karşılığında sahibine geri veren hırsız yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de oturan 19 yaşındaki D.G’nin evine hırsızlık amacıyla giren Alpay İ. içeride bulunan kontak anahtarıyla kapının önünde olan lüks otomobili çaldı.

Alpay İ., olaydan sonra aracın sahibi D.G.'yi arayarak, 25 bin lira fidye karşılığında aracı geri vermeyi teklif etti.

Teklifi kabul eden mağdur önce Alpay İ. ile Sancaktepe’de buluşup istenen parayı teslim ederek aracını geri aldı, ardından durumu polise şikayet etti.

Yürütülen çalışma sonunda  Alpay İ.'yi 2 Ağustos'ta Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23 milyon kişi sel ve taşkınlara maruz kalacak02 Ağustos 2020 Pazar 21:00
  • 21. yüzyılın en iyi dizisi belli oldu02 Ağustos 2020 Pazar 19:30
  • Teknolojide cirolar arttı (Salgına rağmen Apple'ın geliri yüzde 11 artış gösterdi)02 Ağustos 2020 Pazar 19:15
  • Telefona bakarken başınızın ağırlığı 20 kiloya çıkabilir02 Ağustos 2020 Pazar 19:00
  • Çığlık 5 geliyor: Yeni korku filmine dair şu ana kadar açıklanan tüm detaylar02 Ağustos 2020 Pazar 17:49
  • 100’ü aşkın ayakkabı ve terlik çalan tilki ‘suçüstü yakalandı’02 Ağustos 2020 Pazar 17:04
  • 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti: ‘Paranız olsa bile ulaşamazsınız’30 Temmuz 2020 Perşembe 20:21
  • Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen Samsung’u geçerek zirveye oturdu30 Temmuz 2020 Perşembe 13:45
  • Üsküdar'da bulunan iguanaya 'Bayram' ismi verildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:15
  • KFC ve Crocs tarafından üretilen 'tavuk kokulu' terlikler yarım saatte tükendi29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti