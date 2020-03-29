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İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

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İstanbul Valisi Yerlikaya, taksilerle ve telefon uygulamalarıyla tutulan araçlarla şehirlerarası yolculuğun yasaklandığını, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını söyledi.
İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya ayrıca, "Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklamıştı. Ayrıca yurt dışı uçuşları tamamen durdurulmuş, yurt içi uçuşlarda da sınırlandırılmıştı.

Yerlikaya, bu kapsamda bugün saat 17.00'de otogarlardan son seferlerin hareket ettiğini duyurmuş, otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulu"nun iznine bağlandığını belirtmişti.

‘İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİSLER MUAF’

Yerlikaya ayrıca ”Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı ‘şehirlerarası seyahat’ kısıtlamasından muaftır” açıklamasında bulundu.

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