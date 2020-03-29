İstanbul'da ‘Corona’ vakasına giden ambulansa saldırı

İstanbul’da yeni tip corona virüsü şüphesi olan hastayı hastaneye sevk eden ambulans saldırıya uğradı.

İstanbul’da yeni tip corona virüsü şüphesi olan hastayı hastaneye sevk eden ambulans saldırıya uğradı.

112 çalışanlarına, “Hasta kim? Corona mı? Ne olmuş? Anlatsana” diye sorular soran şüpheli cevap alamayınca ambulansı yumrukladı.

Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı saldırgan tarafından araç ile kesildi. Saldırgan eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. 112 ekibi en yakın polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Hasta ise bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Olayı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Durmaz, saldıranın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Durmaz’ı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.