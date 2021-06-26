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İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor

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İstanbul’da sahil şeritlerinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi. Suadiye Sahili'nde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç görüntüler oluşturdular.
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor

Marmara Denizi’nde görülen deniz salyası İstanbul sahillerini de kimi zaman aşırı yoğun bir şekilde gözükmeye devam ediyor.

İstanbul Anadolu Yakası Suadiye Sahili’nde havadan çekilen görüntülerde denizin büyük bir bölümünün salya ile kaplandığı görülüyor.

Yüzeyi salya ile kaplı iskelenden ayrılan bot ve tekneler havadan görüntüleri ile felaketin boyutunu gözle önüne seriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor.

Sahilde yürüyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şok oluyorlar.

Bazı noktalarda tamamen salya ile kapanan sahilde denizi 200 metre kadar deniz gözükmüyor.

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