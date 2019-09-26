  • BIST 102.362
  • Altın 274,908
  • Dolar 5,6630
  • Euro 6,2041
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İstanbul’da deprem sonrası okullar tatil edildi

»
İstanbul’da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul’da deprem sonrası okullar tatil edildi

AFAD verilerine göre saat 13.59’daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Kentteki bazı okulların da boşaltıldı. Sonrasında kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Birçok işyerinde de çalışanlara izin verilince İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Avrupa-Asya köprü geçişinde uzun araç trafiği var.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz net bir bilgi yok. Ancak Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı. Kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Deprem sonrasında Silivri açıklarında saat 14.08’de 4.0 ve 14.27’de 4,1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi.

İstanbul Valiliği’nden depreme ilişkin açıklamada, “Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı: “Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.”

Turan Hançerli Avcılar Belediye Başkanı da ilçede bir caminin minaresinin yıkıldığını başka hasar olmadığını söyledi. Hançerli, “Can kaybı yok ancak panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın bacağı kırıldı” dedi.

NTV’ye konuşan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, “Bu depremin artçıları olacaktır. Vatandaşlardan istediğimiz hasarlı binalara girmesinler” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Musa Anter ve JİTEM Ana Davası’nda tanık olarak dinlenen dönemin OHAL Valisi Ünal Erkan, “JİTEM yasal mı” sorusuna, “Onu ben ta26 Eylül 2019 Perşembe 12:14
  • JİTEM Ana davası | Dönemin OHAL Valisi'nden Jitem sorusuna yanıt: Cevap vermiyorum26 Eylül 2019 Perşembe 12:10
  • 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapılmış26 Eylül 2019 Perşembe 12:09
  • SON DAKİKA: İstanbul'da yine deprem!26 Eylül 2019 Perşembe 11:05
  • Yeni Akit yazarı: Fen Bilimleri kitabında Allah kelimesi geçmiyor, bu kitapları benimseyen gençler AK Parti'ye oy vermez26 Eylül 2019 Perşembe 09:16
  • FETÖ'den yargılanan eski Danıştay Genel Sekreteri Kökçam'a beraat25 Eylül 2019 Çarşamba 19:06
  • Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: 'Kayıtta mısın? Çekin beni'25 Eylül 2019 Çarşamba 18:34
  • Erdoğan: İslam bir barış dinidir25 Eylül 2019 Çarşamba 15:57
  • "Faiz haramdır" diyen Diyanet, bir yılda faizden 2 milyon 109 bin lira kazanmış25 Eylül 2019 Çarşamba 13:29
  • Habertürk yazarı Alçı: Kılıçdaroğlu, İnce'ye genel sekreterlik önermeyi düşünüyor25 Eylül 2019 Çarşamba 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti