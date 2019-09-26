İstanbul’da deprem sonrası okullar tatil edildi

İstanbul’da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 13.59’daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Kentteki bazı okulların da boşaltıldı. Sonrasında kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Birçok işyerinde de çalışanlara izin verilince İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Avrupa-Asya köprü geçişinde uzun araç trafiği var.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz net bir bilgi yok. Ancak Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı. Kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Deprem sonrasında Silivri açıklarında saat 14.08’de 4.0 ve 14.27’de 4,1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi.

İstanbul Valiliği’nden depreme ilişkin açıklamada, “Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı: “Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.”

Turan Hançerli Avcılar Belediye Başkanı da ilçede bir caminin minaresinin yıkıldığını başka hasar olmadığını söyledi. Hançerli, “Can kaybı yok ancak panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın bacağı kırıldı” dedi.

NTV’ye konuşan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, “Bu depremin artçıları olacaktır. Vatandaşlardan istediğimiz hasarlı binalara girmesinler” dedi