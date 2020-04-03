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İstanbul'da ekstra önlemler: 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı

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İstanbul'da ekstra önlemler: 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı
İstanbul'da ekstra önlemler: 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da ekstra önlemler alınacak. Sokağa çıkma yasağı yaşı 65'ten 60'a inebilir, kısıtlama 18 yaş altını da kapsayabilir. İstanbul'da özel araçlara trafik yasağı da gündemde.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmak ve başta İstanbul olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor.

Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.Toplantıda, İstanbul’da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

 

Bu nedenle İstanbul’da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul’da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.

Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60’a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.

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