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İstanbul’da enflasyon üç haneye göz kırptı

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İstanbul’da enflasyon aylık bazda yüzde 5,84 artarak yıllık yüzde 87,35’e yükseldi.
İstanbul’da enflasyon üç haneye göz kırptı
Fotoğraf: Reuters

İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Haziran Cuma açıklayacağı resmi enflasyon için de öncü verilerden biri.

TÜİK, nisanda yıllık enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıklamıştı. Aylık yükseliş yüzde 7,25. Yıllık enflasyon bağımsız araştırma kurumlarına göre yüzde 150’yi aştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarla belli olan İstanbul’daki aylık enflasyon yüzde 5,84, yıllık 87,35 oldu. Bloomberg’e göre bu 1998’den beri görülen en yüksek artış oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’ndeyse yıllık artış yüzde 79,12 olarak kaydedildi.

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