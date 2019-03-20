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İstanbul'da eylem hazırlığındaki IŞİD militanı yakalandı

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İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki militan yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki IŞİD militanı yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik sürdürülen operasyon kapsamında sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 terörist yakalandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik yürüttüğü çalışmada, saldırı hazırlığındaki bir teröristi tespit etti.

Polis, İstanbul Maslak'ta tespit edilen adrese 17 Mart Pazar sabahı baskın düzenledi. Operasyonda sansasyonel eylem hazırlığındaki S.M. adlı IŞİD üyesi 1 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN BELGELER İNCELENİYOR

Eylem hazırlığındaki teröristin kaldığı adreste ele geçirilen örgütsel dokümanlar terör polisi tarafından incelenirken, Türk uyruklu olduğu öğrenilen IŞİD'linin dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan Maslak'ta saklandığı adreste yakalanan örgüt üyesinin, IŞİD'in dört gün önce tüm taraftarlarına kilise ve sinagoglara saldırı yapma çağrısından sonra ele geçirilmesi dikkat çekti.

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