İstanbul'da gökdelende yangın çıktı!

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe semtindeki bir gökdelende yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesinden en üst katına kadar çıktı.

İstanbul Fikirtepe’de 24 katlı gökdelende yangın: Alt katta başladı, en üste çıktı

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe semtindeki bir gökdelende yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesinden en üst katına kadar çıktı. 24 katlı binadakiler tahliye edilirken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Kadıköy’de bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALT KATTA BAŞLADI, EN ÜSTE ÇIKTI

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken bina sakinleri tahliye edildi.