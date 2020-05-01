İstanbul'da gözaltına alınan DİSK'liler serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim'e çelenk bırakmak isterken gözaltına alınan DİSK'lilerin ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldıklarını duyurdu.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekteri Adnan Serdaroğlu, Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Gıda İş Genel BaşkanıSeyit Aslan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi polis müdahaleisnde gözaltına alınmıştı.
DİSK'ten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Teslim olmayacağız! Yaşasın 1 Mayıs" dendi.
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