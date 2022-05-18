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İstanbul'da gözler yeniden Boğaz'a çevrildi

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Uzmanlar, denizanasının yoğun olarak görüldüğü yerlerin organik açıdan kirli olduğunu belirtiyor ve bu tarz artışların ardından müsilajın tekrar görülebileceği konusunda uyarıyor.
İstanbul'da gözler yeniden Boğaz'a çevrildi

İstanbul'un Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanaları, tedirginliğe yol açınca gözler yeniden İstanbul Boğazı'na çevrildi.

Oluşan görüntüleri İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar değerlendirdi. Denizanası denilen canlıların kirliliğin olduğu yerlerde baskın duruma geçtiklerini söyleyen Okyar, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olan küresel ısınma konusuna değindi. Denizanalarının artışı sonrasında İstanbul'un yeniden müsilajı görebileceğini söyleyen Okyar, ''Denizanaları öldükten sonra bunların parçalanmasıyla denizlerde organik madde artışı oluyor. Bu da müsilaj oluşmasına katkı sağlıyor'' dedi.

Öte yandan Okyar, Marmara Denizi'nde son yirmi yılda denizanalarının 20'ye yakın yeni türünü kaydettiklerini hatırlattı ve "Yeni türler de artık Marmara Denizi'ne giriyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak su sıcaklıklarının artık bu canlıların yayılım gösterebilecekleri değerlere yükselmesi sebebiyle oluyor. Sıcaklık bir doğal bariyer, doğal olarak o hayvanın eğer sıcaklıkla ilgili bariyeri yükselirse ve uygun hale gelirse o hayvan dağılımını genişletiyor" dedi.

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