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İstanbul’da güpegündüz bina kapısı çalındı: Tamirci sanıp müdahale etmemişler

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İstanbul’da güpegündüz bina kapısı çalındı: Tamirci sanıp müdahale etmemişler
İstanbul’da güpegündüz bina kapısı çalındı: Tamirci sanıp müdahale etmemişler

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir apartmanın dış kapısı, hırsızlar tarafından gündüz saatlerinde çalındı. Apartman sakinleri, tamirci sandığı hırsızlara müdahale etmedi.

Hırsızlar, Ordu Caddesi’ndeki beş katlı apartmanın dış kapısını, 20 Şubat saat 17:30 sıralarında çaldı. Apartmanda yaşayanlar ise bina sahibinin kapıyı tamire gönderdiğini düşünerek kapıyı söken iki kişiye herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Kapıyı söken iki kişi daha sonra kapıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığa tanık olan bir bina sakini, kapının getirilmemesi üzerine durumdan şüphelenerek bina sahibini aradı. Bina sahibi, kapıyı tamire göndermediğini söyledi.

Daha önce de aynısı olmuş

Bina sakinlerinden Şadiye Kara daha öncede apartmanda benzer bir durumun yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Biz o gün evdeydik. Evde komşularım vardı. Hiç duymadık. Oğlum eve gelip bize ‘Anne kapıyı çalmışlar. Ben ev sahibine söylemeye gidiyorum’ dediğinde öğrendik. Hepimiz güldük yani. Bir komşumuz görmüş. O da ev sahibinin kapıyı tamire alacağını düşünmüş. Gülünecek bir durum. Güpegündüz yapılacak bir şey mi bu? Çok eskiden çatı katımızdaki balkonun kapısı da çalınmıştı. Benim evime bile üç sefer hırsız girdi. En sonda dairemize çelik kapı yaptırdık. Gerçi hırsıza da kilit dayanmıyor. Evden çıkmaya korkuyorum. Nasıl bırakacağım evimi?”

Caddede esnaflık yapan Servet Eşsiz de şunları anlattı: “Ben karşıda esnafım. Dün saat 16:00 sıralarında iki tane genç geliyor. Binanın kapısını söküp gidiyorlar. Eskiden ‘Hırsız geldi mi evde neyi çalmaz? Kapıyı çalmaz’ derlerdi. Ama artık olan oldu. Demek ki, hırsız kapıyı da çalabiliyormuş. İlginç bir olay. Güpegündüz bir kapı çalma olayı. O saatte bir komşu fark ediyor. Gençlere, ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye soruyor. Kapının tamire gideceğini sanıyor. Ondan sonra bakıyor kapı gelmiyor. Mal sahibini arıyorlar. Mal sahibi de kimseyi göndermediğini söylüyor. Meğer kapı gitmiş.”

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