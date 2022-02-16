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İstanbul'da Halil Falyalı Cinayeti Zanlılarından 2'si Hakkında Daha Ek Gözaltı Süresi Alındı

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İstanbul'da Halil Falyalı Cinayeti Zanlılarından 2'si Hakkında Daha Ek Gözaltı Süresi Alındı
İstanbul'da Halil Falyalı Cinayeti Zanlılarından 2'si Hakkında Daha Ek Gözaltı Süresi Alındı

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yakalanan 2 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden 3'ü hakkında daha önce gözaltı süresi uzatılırken, 13 Şubat'ta yakalanan 2 zanlı için de ek gözaltı süresi alındı.

Gözaltı süresi henüz dolmayan şüpheliyle birlikte 6 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde aracında 8 Şubat'ta silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Halil Falyalı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta 3 şüpheli, 13 Şubat'ta da 3 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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