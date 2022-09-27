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İstanbul'da hastane önünde silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

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İstanbul Bakırköy'de hastane önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.
İstanbul'da hastane önünde silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

İstanbul Avcılar'da meydana gelen kavgada yaralanan bir kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildi. İddiaya göre, husumetli diğer taraf, yaralıya ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi.

SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.

Olay esnasında hastanede bulunan bir özel harekat polisinin karşılık verdiği ve saldırganların olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Polis olay sonrası hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Bakırköy'de hastane önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.

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