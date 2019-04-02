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İstanbul'da 'Hatalı tutanak' iddiası çöktü: YSK'ye düzeltilip verilmiş

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İstanbul’daki yerel seçimlerde AKP'li Yıldırım’ın oylarının CHP'li İmamoğlu’na yazıldığı iddiası ile AKP İstanbul İl Başkanı tarafından ortaya atılan tutanağın yanlış tutulduğu ve sonrasında düzeltildiği ortaya çıktı.
İstanbul'da 'Hatalı tutanak' iddiası çöktü: YSK'ye düzeltilip verilmiş

İstanbul’daki yerel seçimlerde AKP adayı Binali Yıldırım’ın oylarının CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na yazıldığı iddiası ile AKP İstanbul İl Başkanı tarafından ortaya atılan tutanağın yanlış tutulduğu ve sonrasında düzeltildiği ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan haber ve belgelere göre Bağcılar Sancaktepe Mahallesi’nde AKP’ye göre usulsüz bir şekilde Ekrem İmamoğlu’na yazıldığı iddia edilen 131 oy, CHP’nin elinde bulunan ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) girilen tutanaklarda Binali Yıldırım adına kayıtlı durumda.

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AKP OYU 131 OLARAK GİRİLMİŞ

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AKP'nin bahsi geçen 1212 nolu sandıkta “131” oy almasına karşın YSK sistemine giren sandık sonuç tutanağına “1” olarak giriş yapıldığını iddia etti. Ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın elindeki sandık sonuç tutanağında bu sandıkta AKP oyunun “131” olarak girildiği görülüyor. Şenocak'ın kameralara gösterdiği AKP oyunun “1” olarak girildiği tutanağın yanlış tutulduğu, daha sonra tutanağın düzeltilerek YSK sistemine AKP oyunun 131 olarak girildiği belirtiliyor.

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