  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli

»
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacak AnadoluJet ve Pegasus Havayolları uçakları havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen 12 uçak, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “İstanbul ve Ankara’da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız” dedi.

İGA’dan şu açıklama yapıldı: “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı’na divert etmiştir. Divert uçuşlar (yönlendirme) devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir.”

Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi: “İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!05 Kasım 2021 Cuma 12:08
  • Çavuşoğlu ile HDP arasında "Kürt düşmanlığı" polemiği05 Kasım 2021 Cuma 11:01
  • Barış akademisyenleri görevlerine dönemedi: AYM tartışması05 Kasım 2021 Cuma 10:45
  • YouTuber'lardan aşılama kampanyasına destek04 Kasım 2021 Perşembe 19:01
  • Döviz büroları kepenk indirdi04 Kasım 2021 Perşembe 13:29
  • Türkiye'de o mesaj, boşanma nedeni sayıldı!04 Kasım 2021 Perşembe 11:59
  • Başak Demirtaş'tan 4 Kasım mesajı: Her şeye rağmen, geçtiğimiz beş yıl boyunca umudumuzu hiç yitirmedik04 Kasım 2021 Perşembe 11:40
  • Türkiye'de korkunç rapor!04 Kasım 2021 Perşembe 10:45
  • Eski MİT yöneticisi Eymür: Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü04 Kasım 2021 Perşembe 10:14
  • "Kürt siyasi eliti, tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"04 Kasım 2021 Perşembe 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti