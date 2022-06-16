İstanbul'da HDP il ve ilçe yöneticileri gözaltına alındı

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü,Twitter'da yaptığı açıklamada, HDP il ve ilçe yöneticilerin aralarında olduğu çok sayıda kişinin evine polis baskını yapıldığını duyurdu.

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü,Twitter'da yaptığı açıklamada, HDP il ve ilçe yöneticilerin aralarında olduğu çok sayıda kişinin evine polis baskını yapıldığını duyurdu.

Encü: "İstanbul’da gözlerimizi yine siyasi kırım operasyonlarıyla açtık. Aralarında il ve ilçe yöneticilerimizin olduğu birçok arkadaşımız bu sabah yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Siyaseten baş edilmeyen HDP yargı marifeti ile tasfiye edilmeye çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

DHA, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin Pazar günü yapılmak istenen ve Kadıköy'de polis müdahalesiyle engellenen yürüyüşle ilgili slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenlediğini yazdı.

Buna göre olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi. Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri arandı. Operasyon devam ediyor.