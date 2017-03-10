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SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

İstanbul'da helikopter düştü

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İstanbul'da helikopter düştü
Helikopterin kuleye çarparak düştüğü belirtildi

 

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İstanbul Büyükçekmece'den gelen son dakika haberine göre ilçede bulunan yan yola helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü. Alınan son bilgiere göre pilot dahil 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor...

TV KULESİNE ÇARPTI İDDİASI

Helikopterin Büyükçekmece'deki, TÜYAP yanındaki televizyon kulesine çarptığı ve fuar otoparkına düştüğü iddia ediliyor...

Düşme nedeninin ise teknik arızadan kaynaklandığı düşünülüyor.

 

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İstanbul Büyükçekmece'de bir helikopter, televizyon kulesi olarak bilinen kuleye çarparak düştü.

Airport Haber'in haberine göre, saat 11.20 sularında gerçekleşen kaza sonrası alev topuna dönen helikopterin kaptan pilotu Alaaddin Nacar hayatını kaybetti. Helikopterde 2 pilot, 4 yabancı ve 1 Türk yolcunun bulunduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Hasan Akgün, olay yerinde 5 kişinin cesedini gördüğünü söyledi.DHA'nın geçtiği habere göre, helikopterde 7 kişinin bulunduğunu belirtilirken, helikopterin yangın helikopteri değil, Eczacıbaşı'na ait TC-HEZ kuyruk tescilli sivil bir helikopter olduğu belirlendi.Görgü tanıkları, helikopterin kuleye çarptıktan sonra parçalandığını ve E-5'e düştüğünü ifade etti. Kazanın bölgede etkili olan sis nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi. Kaza sonrası E-5 trafiğe kapatıldı.

 

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