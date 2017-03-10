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SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

İstanbul'da helikopter düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'da helikopter düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece'de bir helikopter düştü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Helikopterin Eczacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirtiliyor.

Vali Şahin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 11.16'da kalkan helikopterin havalandıktan beş dakika sonra Büyükçekmece sınırları içinde E-5 karayolu üzerine düştüğünü söyledi.

DHA, helikopterin TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi olduğunu belirtti.

CNN TÜRK'e konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, helikopterin paramparça olduğunu ve yolcuların kurtulma şansının olmadığını belirtti.

'Helikopterde 4 Rus vatandaşı vardı'

DHA, helikopterde 4'ü Rusya vatandaşı 7 kişinin bulunduğunu bildirdi.

CNN Türk televizyonuna konuşan bir görgü tanığı helikopterin bir kuleye çarparak yol kenarına düştüğünü anlattı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedilirken, E-5 karayolunun trafiğe kapandığı bildirildi.

Olayın nedeni henüz bilinmiyor, ancak bölgede yoğun sis olduğu belirtiliyor.

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