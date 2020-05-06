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İstanbul’da İstiklal Caddesindeki Kalabalığa Türkiye Sağlık Bakanı Tepki Gösterdi

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İstanbul’da İstiklal Caddesindeki Kalabalığa Türkiye Sağlık Bakanı Tepki Gösterdi
İstanbul’da İstiklal Caddesindeki Kalabalığa Türkiye Sağlık Bakanı Tepki Gösterdi

İstanbul’da koronavirüsle ilgili uyarılara rağmen İstiklal Caddesindeki kalabalığı gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve uyarı yaptı.

Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadesini kullandı.

Paylaşımında söz konusu kalabalığın fotoğrafına da yer veren Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." uyarılarında bulundu.

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