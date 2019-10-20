  • BIST 98.415
  • Altın 277,449
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İstanbul’da kadın cinayeti: Boşandığı eşi ile yanındakini öldürdü, sonra intihar etti

» »
İstanbul’da kadın cinayeti: Boşandığı eşi ile yanındakini öldürdü, sonra intihar etti
İstanbul’da kadın cinayeti: Boşandığı eşi ile yanındakini öldürdü, sonra intihar etti

İstanbul’da bir erkek, bir hafta önce boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

S.E. isimli erkek, dün gece saat 01.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak’ta eski eşi Ö.E.’nin de içinde bulunduğu aracın önünü kendi aracıyla kesti. Ö.E. ve beraberindeki İ.Ş., araçla geri manevra yapmak istedi ancak park halindeki başka araçlara çarpınca durmak zorunda kaldı.

S.E., aracından inerek boşandığı eşine ve yanında bulunan doktor İ.Ş.’ye ateş açtı. S.E., aynı silahla intihar ederken, olay yerine sağlık ekipleri ile polis gitti. Yaralanan Ö.E. ile İ.Ş., ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.

Ö.E. ile İ.Ş. hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceledi. Olay yerinde bulunan her iki otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Ekiplerin çalışmalarının ardından, S.E’nin cesedi cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk Kıbrıslı Türk kadın pilot Merve Özkıran: Kadınlar, erkeklere göre daha iyi uçuyor05 Eylül 2019 Perşembe 10:40
  • AİHM: Kadına yönelik şiddet ayrımcılık31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:44
  • HAKSEN: 9 ayda 697 kadına şiddet ve 258 kadına darp suçu işlendi28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:34
  • Hadise: Nasıl göründüğümden kime ne?28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
  • Eski Porno yıldızı BBC'ye konuştu: Sektör tamamen kadın sömürüsü üzerine kurulu26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54
  • PornHub’ın ortağı kadınları pornoya zorlamış23 Ağustos 2019 Cuma 11:29
  • Bağımsızlık Yolu: “Devlet kadınları şiddetten koruyamıyor”20 Ağustos 2019 Salı 14:31
  • Stephanie Frappart: Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalini yöneterek tarihe geçecek kadın hakem14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:29
  • UEFA'dan dünyaya İstanbul'dan cinsiyet eşitliği mesajı12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:44
  • Zuhal Topal Kıbrıs'tan paylaşıp Fox TV müjdesini verdi sevenleri şaştı kaldı06 Ağustos 2019 Salı 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti