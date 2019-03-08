İstanbul'da kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için toplandı. İstiklal Caddesi ve çevresindeki birçok yol polis tarafından kapatıldı

2003 yılından beri her sene düzenlenen ve bu 8 Mart’ta da saat 19:30'da Fransız Kültür Merkezi önünde başlaması planlanan “Feminist Gece Yürüyüşü” öncesinde kadınlar İstiklal Caddesi civarında toplanmaya başladı.

Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan kadınlar, yürüyüş için polis bariyerlerinin kalkmasını beklerken; Mis Sokak'ta toplanan kalabalık, Fransız Kültür Merkezi önüne doğru yürüyüşe geçti.

İstiklal Caddesi'ne meydan tarafından İş Bankası şubesi sonrasında geçişler birkaç saat önce polis tarafından engellenmiş, Tünel tarafında da Galatasaray Meyanı’nın çevresi kapatılmıştı.

Ayrıca Taksim Meydanı'na çıkan metro çıkışları da kapatılırken, polisin Gezi Parkı tarafına yönlendirme yaptığı belirtiliyor.

DHA, emniyet yetkililerinin İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceğini ve etkinlik yapmak isteyenlerin caddenin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdiklerini ifade etti.