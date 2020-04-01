İstanbul'da kahvehanede okey oynayanlar yakalandı

Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı.

CEZA KESİLDİ

Koronavirüsü salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı, her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.

Öte yandan iş yerini çalıştıran Ersunal Ç.’ye ise TCK.195. maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.