İstanbul’da ‘Kara Cuma’ izdihamı: İzdihamda vitrin parçalandı, üç kişi yaralı

Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Deniz Butik’in önünde bugün saat 07:00’den itibaren çok sayıda kişi birikmeye başladı. Kalabalık zaman geçtikçe artarken, saat 10:00 sıralarında mağazanın kapısı açıldı.
Yüzlerce kişi, dar bir kapıdan içeriye girmeye çalışırken mağazanın vitrin camı kırıldı. Kırık nedeniyle üç kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis çağırıldı. Cam kırılınca mağaza satışları durdurdu.
Bir müşteri, mağazanın önünde yaklaşık 1000 kişinin bulunduğunu belirterek insanların polis müdahalesi sonucu dükkandan uzaklaştırıldığını anlattı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, olay yerinden videolar paylaştı:
#denizbutik izdihamı , bugüne özel black friday için ürünlerini 15₺ fiyattan satışa sunan denizbutik izdiham dolayısıyla mağaza camları patlamış ve 3 kişi yaralanmış
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