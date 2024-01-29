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İstanbul'da kiliseye yapılan saldırıyı IŞİD üstlendi

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İstanbul'da Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne ayin sırasında yapılan silahlı saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.
İstanbul'da kiliseye yapılan saldırıyı IŞİD üstlendi

İstanbul'da pazar günü meydana gelen saldırıda Santa Maria Kilisesi'ne ayin sırasında giren iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Olay sırasında başından vurulan 52 yaşındaki Tuncer Cihan yaşamını yitirdi.

Güvenlik kameralarında maskeli oldukları görülen saldırganlar olay yerinden kaçaraken polis arama çalışması başlattı. Gece boyu süren arama çalışmalarının ardından iki şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilisedeki pazar ayini sırasında yapılan silahlı saldırının ardından yürütülen operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Saldırganlar Rus ve Tacik kökenli

Olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada faillerin kısa sürede yakalayacaklarını kaydettiklerini anımsatan Yerlikaya, İstanbul Emniyetinin hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattığını aktardı.

Yerlikaya, "Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi

IŞİD Telegram'dan saldırıyı üstlendi

Reuters haber ajansı, örgütün kendilerine ait Telegram hesabından saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptığını duyurdu. 

Ayrıca IŞİD'in yayın organlarından Amag'da da bir açıklama yer aldı. 

 

IŞİD'in üst düzey yetkililerine dayandırılan açıklamada saldırının, örgüt liderlerinin 'Yahudi ve Hristiyanların her yerde hedef alınmasını' isteyen talimatına bir cevap olduğu belirtildi.

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