İstanbul’da kuyumcu soygunu: Bir çanta altınla kaçtılar

İstanbul Zeytinburnu'da maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanı sahibi ile oğlunu bağlayarak, bir çanta dolusu altınla kaçtı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesindeki kuyumcuya giren yabancı uyruklu oldukları belirtilen silahlı ve maskeli 4 şüpheli, işyerinin sahibi Hasbi Parlakkılıç ile oğlu Mehmet Ali Parlakkılıç'ı, silahla tehdit etti.

Baba ile oğlunu işyerinin arkasına götürüp iple bağlayan şüpheliler, yanlarında getirdikleri çantaya altınları doldurarak kaçtı.

Bir süre sonra müşterilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, baba ile oğlunu bulunduğu yerden kurtardı.

Mağdurların ifadelerine başvuran polis, kuyumcuda incelemede bulundu.

İşyerinin güvenlik kamera kayıtlarını da sökerek kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin aldıkları altın miktarının, yapılacak sayımda belirleneceği belirtildi.

Bu arada, kuyumcunun diğer oğlu Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç da olay yerine gelerek, polisten bilgi aldı.