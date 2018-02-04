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İstanbul'da lodos nedeniyle bir gemi karaya oturdu

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İstanbul'da lodos nedeniyle bir gemi karaya oturdu
Marmara ve Kuzey Ege fırtınanın etkisinde. İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle Marmara denizinde demirli bulunan bir gemi Zeytinburnu'nda kıyıya vurdu

 

Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege, 2 gündür şiddetli fırtınanın etkisi altında. Lodos nedeniyle İstanbul'da bir gemi karaya oturdu, Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zor anlar yaşadı.

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi buldu. Fırtına hem deniz hem de hava trafiğini etkiledi. İstanbul'da bir gemi sahile vurdu. 

Tallas isimli gemi, Rus sahibi iflas edince, sahipsiz kaldı. 2015'ten beri Zeytinburnu açıklarında demirliydi. 

Marmara Denizi'nde "Tallas" gibi hayalet diye adlandırılan 50 gemi olduğu belirtiliyor. 

Lodos nedeniyle, İstanbul ve Bursa Deniz Otobüslerinde bazı seferler iptal edildi. Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar uzun süre havada tur attı. Hatta bazıları pisti pas geçmek zorunda kaldı. 

Uçakların havada sıraya girdiği anlar kameralara ve radar ekranlarına yansıdı. Uçaklar ortalama 30 ile 45 dakika arasında gecikmeli iniş yaptı.

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