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İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: Yaralılar var

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İki aracın durakta çarpıştıkları, seferlerin iki yönde de durdurulduğu belirtildi.
İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

Yaşanan kaza sonucu yaralananların olduğu bilgisi verilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de iki yönlü olarak durduruldu.

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