İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.
Yaşanan kaza sonucu yaralananların olduğu bilgisi verilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de iki yönlü olarak durduruldu.
İstanbul Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.
Yaşanan kaza sonucu yaralananların olduğu bilgisi verilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de iki yönlü olarak durduruldu.
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