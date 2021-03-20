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İstanbul'da Nevruz kutlaması başladı

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Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenmeyen Nevruz kutlamaları bu yıl, onlarca kentte gerçekleştirilecek. İstanbul'daki kutlama ise Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşiyor.
İstanbul'da Nevruz kutlaması başladı

Geçtimiz yıllarda Bakırköy Pazar Alanı, Zeytinburnu Kazlıçeçme Meydanı, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nın da aralarında olduğu çeşitli noktalarda kutlanan Nevruz, bu yıl ilk kez Yenikapı Meydanı'nda kutlanıyor. Ayrıca, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, yapılan başvurulara izin verilen şehirler arasında yer alıyor. 

İstanbul'daki Nevruz kutlaması, Yenikapı Meydanı'nda saat 11.00'de başladı. 

Binlerce kişi alana sloganlarla giriş yapmasının ardından meydanda nevruz ateşi yakıldı. 

Kutlamada Tertip Komitesi Başkanı Murat Kalmaz’ın yapacağı konuşma sonrasında İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Platformu’nun metni sahneden okunacak. HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP İstanbul İl Eş Başkanları Erdal Avcı ile Elif Bulut, Barış Anneleri, BMG’den Seher Dursun konuşma yapacak. Daha sonra sanatçılar Ruken Yılmaz, Roni Artin, Erdal Bayrakoğlu ve Veysi Ermiş şarkılar seslendirecek.

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