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İstanbul'da öldürülen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 8 kişi suçlu bulundu: 5 kişiye 20'şer yıl hapis

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İstanbul'da öldürülen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 8 kişi suçlu bulundu: 5 kişiye 20'şer yıl hapis
İstanbul'da öldürülen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 8 kişi suçlu bulundu: 5 kişiye 20'şer yıl hapis

İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Arabistan'da yargılanan 8 kişi suçlu bulundu. Savcılık açıklamasına göre, 5 kişi 20'şer yıl, 3 kişi ise 7 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Al Arabiya kanalının geçtiği habere göre, kararın temyiz aşamasının bulunmadığı ve dosyanın kapatılarak cezaların hemen infaz edileceği açıklandı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Büyükelçiliğine giriş yapmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kısa süre sonra nişanlısı Kaşıkçı'nın durumunu yetkililere bildirdi ve korkunç gerçeği ortaya çıkaran süreç başlamış oldu.

Kaşıkçı elçilikte alıkonulmuş ve Suudi Arabistan'dan gönderilen cinayet timi tarafından elçilik binasında öldürülerek parçalara ayrılmıştı.

Riyad bir süre suçlamaları reddetiyse de daha sonra sorumluluk önemli ölçüde kabul edildi ve operasyona karıştığı belirtilen bazı kişiler tutuklanarak yargılandı ancak bu isimlerin kimler olduğu açıklanmadı.

Önce Aralık 2019'da Suudi mahkeme 5 şüpheliyi suçlu buldu ve üç kişiyi daha olayla ilişkili olmak suçundan tutukladı, toplamda 24 yıl ceza verdi. Ancak başta Türkiye olmak üzere uluslararası insan hakları örgütleri bu mahkemeyi ve kararını tatminkar bulmadı ve sert eleştiriler geldi.

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile mart ayında 20 Suudi'nin, gazetecinin ölümünde oynadıkları rol ortaya konuldu. 18'i için ömür boyu hapis cezası istendi. Diğer iki kişi ise Suudi istihbarat servisinin eski başkanı Ahmet el-Asiri ile Suudi ailesinin resmi danışmanı Saud el-Kahtani birinci dereceden azmetiricilikle suçlandı.

İslami yasalara göre; öldürülen kişinin ailesi öldüreni affederse ölüm cezası daha hafif cezalara çevrilebiliyor. Ancak ülke yetkilileri henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

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